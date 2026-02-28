Vor Sarah Engels: Diese Musikstars waren schon beim ESC-Vorentscheid

Bevor Sarah Engels ihr Glück beim ESC-Vorentscheid versucht, haben schon viele bekannte Gesichter auf dieser Bühne gestanden. Diese Stars wagten sich bereits ins Rennen um das Ticket zum Eurovision Song Contest.
Sarah Engels (33) tritt in große Fußstapfen: Die Sängerin möchte beim ESC-Vorentscheid beweisen, dass sie das Zeug zur internationalen Bühne hat. Doch sie ist längst nicht die Erste, die diesen Traum verfolgt. Zahlreiche deutsche Musikstars standen bereits im Rampenlicht des ESC-Vorentscheids - manche feierten dort einen Erfolg, andere scheiterten knapp am großen Finale.