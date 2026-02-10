Vor Rosenmontag: Kölner Karnevalisten verteidigen fehlenden Putin-Wagen

Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly wird in Russland strafrechtlich verfolgt. Da fällt es auf, dass Köln ausgerechnet jetzt auf einen Putin-Wagen verzichtet.
Köln - Kölner Karnevalisten haben ihren Verzicht auf einen Putin-Wagen im diesjährigen Rosenmontagszug verteidigt. "Das war kein Fehler", sagte Zugleiter Marc Michelske der Deutschen Presse-Agentur. Köln habe sich dafür entschieden, das Thema Putin dieses Jahr dem Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly zu überlassen. Gegen Tilly hat die russische Justiz ein Strafverfahren wegen seiner Karnevalswagen eingeleitet.