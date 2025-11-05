In Vorfeld des Remembrance Day hat Prinz Harry einen bewegenden Essay veröffentlicht, in dem er reflektiert, was es bedeutet, britisch zu sein.
Seit 2020 lebt Prinz Harry (41) bekanntermaßen mit Herzogin Meghan (44) und den Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien. Vor dem Remembrance Day am 11. November, dem britischen Gedenktag für Veteranen, hat der Royal jetzt emotionale Worte für sein Geburtsland gefunden. "Auch wenn ich derzeit in den Vereinigten Staaten lebe, ist und bleibt Großbritannien das Land, für das ich stolz gedient und gekämpft habe", schreibt Harry etwa in einem Essay, aus dem "People" zitiert.