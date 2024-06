Vor Partie gegen Dänemark: Nagelsmann hofft auf Einsatz von Rüdiger im EM-Achtelfinale

1 Antonio Rüdiger nahm am Training am Freitag teil. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nach seiner Oberschenkelzerrung im Spiel gegen die Schweiz stehen die Chancen für Antonio Rüdiger gut, im Achtelfinal-Spiel gegen Dänemark zum Einsatz zu kommen.











Link kopiert



Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf einen Einsatz von Abwehrchef Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Der Abwehrchef absolvierte am Freitag nach seiner Oberschenkelzerrung gut gelaunt das Abschlusstraining in Herzogenaurach und stand dabei sogar im Siegerteam, dann ging er am Nachmittag wie der Rest des Kaders mit rund 45-minütiger Verspätung in Nürnberg an Bord des Fluges LH 2573 Richtung Dortmund.