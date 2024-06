Am Donnerstag trifft die englische Nationalelf in Frankfurt auf Dänemark. Fans beider Teams feierten bereits Stunden zuvor in der Main-Metropole. Einem Fan der Three Lions schien es ein bisschen warm zu sein, also sprang er kurzerhand in einen Brunnen.

Englische und dänische Fans haben bereits am Donnerstagvormittag die Frankfurter Innenstadt in eine wahre Partyzone verwandelt. Die beiden Teams treffen um 18 Uhr im zweiten Gruppenspiel in der Main-Metropole aufeinander.

Wie die Hessenschau berichtet, tummelten sich am Mittag bereits mehr als 2000 englische Fans am Römerberg, dem Frankfurter Rathausplatz, am Opernplatz zählte die Polizei gar rund 3500 dänische Fans – und bis zum Nachmittag blieb alles friedlich.

Ein englischer Fan war das warme Wetter in Deutschland wohl nicht ganz so gewöhnt – er sprang unter lautstarkem Gegröle der anderen Fans der Three Lions ins kühle Nass des Gerechtigkeitsbrunnens. Ihm schien es zumindest die erwartete Abkühlung gebracht zu haben.

Springsteen-Hit umgedichtet

Doch was grölten die Fans? Den Bruce-Sprinsteen-Hit „Dancing in the dark“, den die England-Anhänger extra für die Fußball-EM in Deutschland umgedichtet hatten.

Und das ist der Text: „Can’t start a fire, can’t start a fire without a spark. Phil Foden’s on fire - he’ll be playing the Germans off the park!“

Zur Erklärung: ManCity-Star Phil Foden wurde im Mai zu Englands Spieler des Jahres gewählt und soll nun – wie es in dem Song skandiert wird – die Deutschen aus dem Stadion befördern. Nun gut, am Donnerstagnachmittag ist dann erstmal Dänemark dran. Zum Zusammentreffen mit der DFB-Elf könnte es frühestens im Achtelfinale kommen – vorausgesetzt das Team von Julian Nagelsmann holt sich den Gruppensieg in Gruppe A und England wird Gruppenzweiter in Gruppe C.