Vor Oscarverleihung: Duell zwischen Blood & Sinners und One Battle After Another

Zwischen die beiden meistnominierten Oscar-Kandidaten passt in der US-amerikanischen Awards-Season weiter kein Blatt. Sowohl "One Battle After Another" als auch "Blood & Sinners" gewannen am Sonntag weitere Preise.
In einer Woche wissen Filmfans in aller Welt, welche Künstlerinnen, Künstler und Filme 2026 mit den begehrten Academy Awards ausgezeichnet wurden. Vor der Oscarverleihung, die in diesem Jahr in der Nacht vom 15. auf den 16. März über die Bühne gehen wird, fanden am Wochenende in den USA noch mehrere Awards-Shows statt. Und einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Oscar-Favoriten "One Battle After Another" und "Blood & Sinners" beinahe gleichaufliegen.