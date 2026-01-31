Vor Olympia: Geiger springt in Willingen auf Platz drei

Im Sauerland steigt die Olympia-Generalprobe für die Skispringer. Dabei überzeugt im deutschen Team vor allem ein Athlet, der nicht bei den Winterspielen dabei ist.
Willingen - Ausgerechnet der nicht für Olympia nominierte Karl Geiger hat den deutschen Skispringern kurz vor Beginn der Winterspiele einen Podestplatz beschert. Der fünfmalige Weltmeister kam beim Heim-Weltcup in Willingen auf den dritten Platz und führte ein starkes deutsches Team an. Felix Hoffmann erreichte bei schwierigen Bedingungen mit wechselnden Winden im Sauerland Rang vier, Andreas Wellinger belegte Platz sechs.