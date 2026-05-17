Vor Olgaeck-Prozess: Passanten erinnern sich an tödlichen Unfall -„Habe mich hier nie sicher gefühlt“

Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den Geländewagen-Fahrer. Wie erleben Menschen den Fußgänger-Übergang am Olgaeck ein Jahr nach dem tödlichen Unfall?
Die farbigen Rosen sind am Verwelken. Damit sie möglichst lange frisch bleiben, hat jemand ihre Stiele in Alufolie gewickelt. Der Blumenstrauß liegt am Rand des Grasstreifens an der Olgaeck-Kreuzung. Fast will man ihn schützen, damit er nicht achtlos zertreten wird. Es ist Tag sechs nach dem Jahrestag des fürchterlichen Unfalls am Stuttgarter Olgaeck.