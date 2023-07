1 Wo die AfD tagt, sind autonome Gegendemonstranten nicht fern. Foto: S/G/Schulz

Auf einer linksextremen Internetseite wird der AfD mit tödlicher Gewalt, mit Krähenfüßen und Hausbesuchen gedroht. Doch offenbar sind solche Einschüchterungen auch innerhalb der linken Szene umstritten.









Die AfD klagt vor ihrem Landesparteitag am kommenden Wochenende in der Stuttgarter Carl-Benz-Arena über massive Gewaltandrohungen im Internet. Funktionäre, Mitglieder und Anhänger würden von linken Aktivisten eingeschüchtert, erklärte der Sprecher der gastgebenden Stuttgarter Kreispartei, Andreas Mürter. Am Montag hatte eine Zivilkammer am Stuttgarter Landgericht eine Kündigung des Hallenbetreibers für die als Tagungsort angemieteten Carl-Benz-Arena aufgehoben. Dieser hatte Sicherheitsbedenken geltend gemacht.