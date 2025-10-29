Vor Kundgebung in Stuttgart: „Wirkt total verrückt“ – Warum eine Studentin Proteste in Serbien unterstützt

Auch in Stuttgart protestieren Menschen gegen die serbische Regierung – darunter die 23-jährige Lena. Was sie dabei antreibt und welche Erfahrungen sie selbst in Serbien gemacht hat.
Serbien, das ist für Lena das Land der Sommerferien. Geboren und aufgewachsen ist die 23-Jährige im Raum Stuttgart. Doch die Augustwochen verbrachte Lena in ihrer Kindheit meist auf der Balkanhalbinsel, im Herkunftsland ihrer Eltern. Noch heute besucht sie in Serbien häufig Freunde und Familie. Lena, die in Leinfelden-Echterdingen wohnt und in Tübingen studiert, spricht von einer „zweiten Heimat“.