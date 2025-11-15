Der Rapper Haftbefehl hat seinen ersten Auftritt nach dem Erscheinen der vielbeachteten Doku "Babo" gegeben. "Ich bin clean", teilte er den Fans mit.

Im Oktober ist mit "Babo - Die Haftbefehl-Story" eine intensive und vielbeachtete Dokumentation über den Rapper Haftbefehl erschienen. Die Netflix-Doku landete in Deutschland direkt an der Spitze der hauseigenen Charts. Es geht darin weniger um den Star als vielmehr um den Menschen Aykut Anhan (39), der der Sucht verfallen war. In Osnabrück stand Haftbefehl nun erstmals nach Erscheinen wieder auf der Bühne und verkündete, dass er clean ist.

Haftbefehl: "Scheiß auf Drogen" Eindrücke von dem Auftritt zeigt die "Neue Osnabrücker Zeitung" in einem auf YouTube veröffentlichten Video. "Ihr habt bestimmt alle meine Doku gesehen", sagte Haftbefehl während des Auftritts zur jubelnden Menge. "Ich wollte euch noch sagen, ich bin clean. Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiß auf Drogen!"

Schauspieler Elyas M'Barek (43) feierte mit der "Babo"-Doku sein Debüt als Produzent. "Aykut selbst war für mich der Auslöser, diesen Film zu drehen", erzählte er kürzlich der "Bild"-Zeitung. "Ich war mit ihm ein bisschen unterwegs, ich habe ihn einen Tag lang begleitet, ich habe mir diesen ganzen Zirkus angeguckt, und das, was ich gesehen habe, war larger than life, surreal. [...] Wir hätten aber nie geahnt, dass der Film am Ende eine solche Wucht entfalten würde und so krass werden würde."

Haftbefehl verhilft Reinhard Mey zu Rekord

Die Veröffentlichung der Doku hatte auch die Charts aufgewirbelt. In den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, konnten sich laut einer Mitteilung insgesamt zwölf Songs des Rappers platzieren. Reinhard Meys (82) im Jahr 1970 veröffentlichtes Lied "In meinem Garten" spielt in der Doku ebenfalls eine Rolle. Der Liedermacher kehrte damit auf Rang 15 in die Single-Charts zurück. Mit rund 55 Jahren seit dem erstmaligen Erscheinen ist es die bisher längste Zeitspanne, nach der ein deutschsprachiger Titel sein Debüt in den Charts gefeiert hat.