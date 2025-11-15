Der Rapper Haftbefehl hat seinen ersten Auftritt nach dem Erscheinen der vielbeachteten Doku "Babo" gegeben. "Ich bin clean", teilte er den Fans mit.
Im Oktober ist mit "Babo - Die Haftbefehl-Story" eine intensive und vielbeachtete Dokumentation über den Rapper Haftbefehl erschienen. Die Netflix-Doku landete in Deutschland direkt an der Spitze der hauseigenen Charts. Es geht darin weniger um den Star als vielmehr um den Menschen Aykut Anhan (39), der der Sucht verfallen war. In Osnabrück stand Haftbefehl nun erstmals nach Erscheinen wieder auf der Bühne und verkündete, dass er clean ist.