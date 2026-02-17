Vor einigen Jahren sollen James Van Der Beek und seine Frau hohe Steuerschulden gehabt haben, kurz vor seinem Tod sicherten sie sich dann aber für mehr als vier Millionen Dollar ihre Familienranch. Das sorgt für Verwunderung - und Unmut.
Wie reich oder arm war James Van Der Beek (1977-2026) wirklich? Nach seinem Tod am 11. Februar herrscht wegen scheinbar widersprüchlicher Informationen Rätselraten über den Finanzstatus des "Dawson's Creek"-Schauspielers, der nur 48 Jahre alt wurde. Wie "TMZ" nun berichtet, hatte er Jahre vor seinem Tod mit enormen Steuerschulden zu kämpfen. Unterdessen regt sich Ärger über die Spendenaktion für die Familie.