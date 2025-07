Vor Jacob Elordi: Diese Darsteller spielten Frankensteins Monster

Gleich zwei neue "Frankenstein"-Verfilmungen stehen in den Startlöchern. Im November 2025 soll bei Netflix die Adaption von Guillermo del Toro (60) erscheinen. Darin spielt "Saltburn"-Star Jacob Elordi (28) die Kreatur des titelgebenden verrückten Wissenschaftlers. Im Frühjahr 2026 soll dann "The Bride!" ins Kino kommen. Maggie Gyllenhaal (47) verfilmt "Frankensteins Braut" von 1935 neu. Christian Bale (51) verkörpert in ihrer freien Neudeutung das Monster.

Elordi und Bale sind natürlich nicht die ersten Schauspieler, die Mary Shelleys (1797-1851) Romanfigur Leben einhauchen. Über 400 mehr oder weniger werkgetreue Adaptionen des Frankenstein-Mythos soll es in Kino und TV bereits gegeben haben. Hier ein paar prominente Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Boris Karloff

Er ist der "Frankenstein"-Darsteller schlechthin. Wer an die Kreatur denkt, hat in der Regel Boris Karloffs (1887-1969) Gestalt im Kopf: Ein von der Maske künstlich verbreiteter Quadratschädel, mit Elektroden am Hals. Unzählige Parodien und Comicversionen sind nach seinem Vorbild gestaltet.

Der als William Henry Pratt geborene Brite spielte das Monster erstmals 1931 in "Frankenstein" von James Whale. Der Film ist nicht die erste, aber die bis heute bekannteste Adaption von Mary Shelleys Roman. 1935 kehrte Karloff in "Frankensteins Braut" zurück, 1939 legte er in "Frankensteins Sohn" zum dritten und letzten Mal das ikonische Make-up an.

Bela Lugosi

Boris Karloffs großer Rivale in der klassischen Ära des Leinwandhorrors von Universal Pictures. Berühmt wurde der gebürtige Ungar ebenfalls 1931, als Titelfigur in "Dracula". Karloff konnte die Rolle von Frankensteins Monster nur übernehmen, weil Bela Lugosi (1882-1956) den Part ablehnte. Da die Kreatur zunächst stumm sein sollte, fürchtete Lugosi, dass er sein Markenzeichen nicht einbringen kann: seinen schweren osteuropäischen Akzent.

Nachdem er in "Frankensteins Sohn" und "Frankenstein kehrt wieder" den Gehilfen Igor verkörpert hatte, trat Bela Lugosi 1943 doch noch als Monster auf. In "Frankenstein trifft den Wolfsmenschen" kämpft er gegen eine weitere klassische Horrorgestalt von Universal. Lugosis Look war in dem Film stark an Karloffs Vorlage angelehnt.

Christopher Lee bis Peter Boyle

Christopher Lee (1922-2015) war der größte Horrordarsteller der Generation nach Karloff und Lugosi. Berühmt wurde er vor allem als Dracula, den er seit 1958 vielfach verkörperte. Doch ein Jahr zuvor gab er in "Frankensteins Fluch" die Kreatur des irren Wissenschaftlers. Der Film stammt wie Lees "Dracula"-Streifen aus der britischen Horror-Schmiede Hammer Film Productions.

Eine so bekannte Marke wie "Frankenstein" lädt natürlich zur Parodie ein. 1974 nahm sich Mel Brooks (99) mit "Frankenstein Junior" den Klischees aus den zahlreichen Adaptionen an. Peter Boyle (1935-2006) übernimmt darin die Rolle des nahezu glatzköpfigen Monsters.

Robert De Niro und Randy Quaid

In den 70er- und 80er-Jahren gab es kaum ernstzunehmende "Frankenstein"-Verfilmungen. In den 90er-Jahren kehrten mehrere Filme zur literarischen Quelle zurück. 1992 spielt etwa der vor allem für komische Rollen bekannte Randy Quaid (74) das Monster. Zwei Jahre später folgte Kenneth Branagh (64) werktreue Version "Mary Shelley's Frankenstein". Branagh spielt Viktor Frankenstein, seine Schöpfung Robert De Niro (81). Der Oscarpreisträger beobachtete zur Vorbereitung Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben.

Rückkehr der Monster-Mash-Ups

2004 kam es in "Van Helsing" zu einem Mash-up von verschiedenen Monstern, wie man es seit den 1940er-Jahren nicht mehr gesehen hatte. Neben Hugh Jackman als titelgebendem Vampirjäger tritt Shuler Hensley (58) als Frankensteins Monster auf. Die Rolle hatte er vorher schon in einer Broadway-Aufführung von "Young Frankenstein" gespielt.

In der TV-Serie "Penny Dreadful" trafen ab 2014 ebenfalls bekannte Horrorgestalten aufeinander. Frankensteins Kreatur gab hier Rory Kinnear (47), bekannt als Ms Stabschef in den letzten "James Bond"-Filmen. Ebenfalls 2014 spielte Aaron Eckhart (57) das Monster in "I, Frankenstein", das hier Adam heißt. Es schlägt sich in dem Film mit Dämonen herum.

Frankenstein-Boom in den vergangenen Jahren

Seit ein paar Jahren hat der Frankenstein-Stoff wieder Hochkonjunktur. Eine originelle Variation war 2024 "Lisa Frankenstein", in der es Teenie Lisa (Kathryn Newton, 28) mit einem 1837 verstorbenen jungen Mann ("Riverdale"-Star Cole Sprouse, 32) zu tun bekommt, der durch einen Blitzeinschlag zum Zombie wird. Eine weibliche Version spielte Emma Stone (36) Oscar-gekrönt in "Poor Things" (2023).

Javier Bardem (56) hätte es fast in diese Liste geschafft. Der Spanier sollte in dem Reboot-Universum von Universal Frankensteins Monster spielen. Doch nach dem Flop von "Die Mumie" zog das Studio den Stecker und stampfte das geplante "Dark Universe" ein.