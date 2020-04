1 Ein Arzt in den USA, nachdem er die Notaufnahme verlassen hat. (Archivbild) Foto: dpa/Mary Altaffer

Nach einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität sind die USA jetzt das Land mit den meisten Corona-Toten und haben damit mehr Virusopfer zu beklagen als Italien. Demnach starben dort mindestens 18.860 Menschen an der Pandemie.

Baltimore - Die USA sind nun vor Italien das Land mit den meisten Corona-Todesfällen weltweit. Wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität am Samstag mitteilte, starben in den USA mindestens 18.860 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. In Italien starben nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP mindestens 18.849 Infizierte.

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.