Vor Hollywood-Audienz im Vatikan: Papst Leo XIV. verrät seine vier Lieblingsfilme

Papst Leo XIV. hat seine vier Lieblingsfilme preisgegeben. Die Auswahl reicht von Weihnachtsklassikern bis zu Familiendramen. Darunter finden sich "Ist das Leben nicht schön?" und "Eine ganz normale Familie". Am Samstag empfängt das Kirchenoberhaupt Stars wie Cate Blanchett und Monica Bellucci.
Der Vatikan gibt Einblick in die Filmvorlieben des Papstes: Leo XIV. (70) hat seine vier absoluten Lieblingsfilme bekannt gegeben. Die Auswahl überrascht mit einer Mischung aus sentimentalen Klassikern und unerwartet düsteren Tönen. Am Montag veröffentlichte der Vatikan laut dem katholischen Nachrichtenportal "ACI Prensa" die Liste - rechtzeitig vor einer besonderen Begegnung am kommenden Wochenende.