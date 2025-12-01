Es wird wohl eine der Hochzeiten des Jahres. Bevor Taylor Swift und Travis Kelce sich das Jawort geben, stehen für die Sängerin aber offenbar noch einige Reisen mit den Brautjungfern an.
Seit Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) im August ihre Verlobung verkündet haben, überschlägt sich die Gerüchteküche mit Spekulationen rund um die bevorstehende Hochzeit. Bislang wird angenommen, dass die beiden wohl im Sommer 2026 zum Altar schreiten werden. Sie wollten "keine lange Verlobung" und "im nächsten Jahr oder so eine Familie gründen", erzählte ein Insider schon im Oktober der "Us Weekly". Ein anderer Informant lässt jetzt platzen, was für den Junggesellinnenabschied geplant sein soll.