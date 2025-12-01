Es wird wohl eine der Hochzeiten des Jahres. Bevor Taylor Swift und Travis Kelce sich das Jawort geben, stehen für die Sängerin aber offenbar noch einige Reisen mit den Brautjungfern an.

Seit Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) im August ihre Verlobung verkündet haben, überschlägt sich die Gerüchteküche mit Spekulationen rund um die bevorstehende Hochzeit. Bislang wird angenommen, dass die beiden wohl im Sommer 2026 zum Altar schreiten werden. Sie wollten "keine lange Verlobung" und "im nächsten Jahr oder so eine Familie gründen", erzählte ein Insider schon im Oktober der "Us Weekly". Ein anderer Informant lässt jetzt platzen, was für den Junggesellinnenabschied geplant sein soll.

Reist Taylor Swift erst nach Italien und auf die Bahamas? Nachdem die US-Ausgabe der "Sun" zuvor schon berichtet hatte, dass Swift mit Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) sowie dem Model Gigi Hadid (30) zwei ihrer Brautjungfern gefunden haben soll, erzählt eine anonyme Quelle dem Blatt nun, dass die beiden schon mitten in den Vorbereitungen für den Junggesellinnenabschied stecken sollen. Und der wird demnach in mehreren Etappen stattfinden.

Der Insider aus dem Umfeld Swifts habe verraten, dass im Rahmen der Feierlichkeiten "mindestens drei oder vier Mädelstrips oder Kurzurlaube im Stil eines Junggesellinnenabschieds" geplant sein sollen. Zu den Destinationen gehörten Lieblingsorte der Sängerin, darunter New York, Nashville, die Bahamas und Italien. "Das Ziel ist es, Spaß zu haben, die Wochenenden zusammen zu verbringen und den Prozess zu genießen, während sie gleichzeitig an schönen Orten, an denen sie sich entspannen, feiern und weiter zusammenwachsen können, an der Planung [der Hochzeit] arbeiten."

Auch Swifts Mutter Andrea und Kelces Mutter Donna sollen involviert sein. Für alle Beteiligten sei es jetzt schon ein großer Spaß und alle freuten sich riesig auf die bevorstehende Hochzeit. Gomez bringe "ständig Ideen und Vorschläge ein, um ihrer besten Freundin Taylor das bestmögliche Erlebnis zu bieten", sagt der Insider.

Aber auch alle anderen seien ganz erfreut, "ihre sehr enge Freundin, ihre 'Schwester', Taylor", unterstützen zu können. Gemeinsam arbeite die Gruppe daran, nicht nur eine Zeremonie, sondern ein ganzes Hochzeitswochenende zu planen. Oder in den Worten des Informanten: "Taylor und die Mädels arbeiten an einer mehrtägigen Feier, die sie zu einem einzigartigen, unvergesslichen Erlebnis machen wollen, an das sie sich ihr Leben lang gerne zurückerinnern werden."