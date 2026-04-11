Erst vergangenes Wochenende gab es bei einem Spiel von Dynamo Dresden Ausschreitungen. Nun kam es erneut zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen zweier Fanlager.
Mehr als 200 Anhänger von Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg haben sich vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Duell der beiden Fußball-Zweitligisten zu einer Schlägerei verabredet. Als die Polizei in der Nacht an einem Gewerbegebiet in der Nähe von Eisfeld im Süden Thüringens eintraf, habe die Auseinandersetzung schon angefangen, hieß es von den Beamten. Die rivalisierenden Lager seien getrennt worden.