Vor Helgoland: Notfall auf Segeljacht – schwierige Rettungsaktion

1 Vor der Insel Helgoland ist es auf einer Segeljacht zu einem medizinischen Notfall gekommen (Archivbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Vor der Insel Helgoland erkrankt ein Mann auf einer Segeljacht. Die Rettungsaktion gestaltet sich aufgrund des Wetters schwierig.











Link kopiert



Einsatzkräfte haben einen kranken Segler von einer Jacht nordwestlich der Insel Helgoland gerettet. Ein Einsatzschiff der Bundespolizei hatte am frühen Morgen einen Funkruf der Jacht empfangen, teilten die Beamten mit. Der Mann habe über starke Schmerzen im Brustbereich geklagt. Auch ein in der Nähe fahrendes italienisches Kreuzfahrtschiff wurde in den Einsatz einbezogen. Dessen Schiffsarzt sollte auf die Segeljacht übersetzen. Aufgrund der Wetterbedingungen war dies jedoch zunächst nicht möglich.