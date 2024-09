Vor Heimauftakt des VfB Stuttgart: Darum fiel am Samstag das Verkehrsleitsystem aus

Viele Fußballfans hatten am Samstag auf dem Weg zum Bundesliga-Auftakt des VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz in der MHP-Arena viele Fragezeichen im Gesicht. Hintergrund war, dass das digitale Verkehrsleitsystem im Cannstatter Neckarpark ausgefallen war. Weder freie Parkplätze für Besucher, die mit dem eigenen Auto angereist kamen, noch Abstellmöglichkeiten für Fanbusse der Mainzer wurden angezeigt. Zudem konnte auch nicht auf die Sperrung der Daimler- und Mercedesstraße für die Karawane der VfB-Anhänger vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion hingewiesen werden.

Verkehrssteuerung per Hand statt per Knopf

Die einzige Lösung: Statt auf die digitale Technik musste auf menschliche Hilfe zurückgegriffen werden. „Zum Glück hat die Polizei schnell reagiert“, sagt ein Sprecher der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ) am Montag. Der Verkehr wurde von den Beamten per Handzeichen und Anzeigetafeln geregelt. So konnte ein größeres Chaos verhindert werden. „Im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert“, sagt der IVLZ-Sprecher und zeigt sich erleichtert.

Doch warum fiel die neue Technik überhaupt aus? „Das ist noch ein wenig unklar.“ Als wahrscheinlichste Fehlerquelle gilt eine Störung im LTE-Netz. Über diese Handy-Funkverbindung werden die neuen LED-Tafeln derzeit noch gesteuert. Auch am Montag ist das Leitsystem nicht wieder komplett in Betrieb. Das städtische Tiefbauamt arbeite in engem Kontakt mit dem Netzbetreiber fieberhaft an der Reparatur. Mit einem ersten Erfolg. „Inzwischen funktioniert ein Teil der Kameras wieder“, sagt der Sprecher. Damit überwachen die IVLZ-Mitarbeiter in der Zentrale an der Mercedesstraße die Verkehrsströme.

Stadt investiert vier Millionen Euro in neue Technik

Rund vier Millionen Euro hat die Stadt in das neue Verkehrsleitsystem im Neckarpark investiert. Die neuen 23 LED-Tafeln zeigen freie Parkplätze an und lenken den Verkehr um Baustellen und Unfälle herum. In Zukunft sollen solche Ausfälle wie am Samstag aber nicht mehr möglich sein. Das neue Leitsystem soll auf absehbare Zeit per Glasfaser-Verbindung gesteuert werden. „Dafür müssen aber Stück für Stück noch die restlichen Anschlüsse verlegt werden“, so der Sprecher. Um die LED-Tafeln aber noch rechtzeitig vor der Fußball-EM im Juni/Juli in Betrieb nehmen zu können, habe man als Übergangslösung auf die LTE-Technik zurückgegriffen.

Wie lange die aktuelle Reparatur nun noch dauert, sei derzeit nicht absehbar. Doch die Zeit drängt. Am Montag, 9. September, steht mit dem Konzert des Berliner Rappers Peter Fox in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle die nächste Großveranstaltung auf dem Programm. Aber spätestens zum Cannstatter Volkfest „wird das Verkehrsleitsystem wieder funktionieren“.