Vor Harry Potter-Serie: Jason Isaacs glaubt, vergessen zu werden

Schon im kommenden Jahr soll nach derzeitigem Stand "Harry Potter" zur Streamingserie werden. Jason Isaacs, der originale Darsteller von Lucius Malfoy, ist sich sicher, dass er dann in Vergessenheit gerät.

Wenn es nach den Plänen des zu HBO gehörenden Streamingdienstes Max geht, wird die legendäre "Harry Potter"-Filmreihe schon im nächsten Jahr als Streaming-Serie neu aufgelegt. Für die Neu-Adaption der "Harry Potter"-Romane von Joanne K. Rowling (59) wurden zuletzt auch schon erste Schauspieler wie etwa John Lithgow (79) offiziell vermeldet. Der US-Amerikaner soll zu Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore werden. "Harry Potter"-Star Jason Isaacs (61), der in den Kinofilmen Bösewicht Lucius Malfoy verkörperte, zeigte sich indes sicher, dass die Originaldarsteller wie Michael Gambon (1940-2023) und er selbst bald in Vergessenheit geraten werden.

Wird Jason Isaacs "längst vergessen sein"?

Die Aussagen traf Isaacs bei einem Podcast-Auftritt des Filmmagazins "The Hollywood Reporter". "Nächstes Jahr um diese Zeit wird es einen anderen Lucius Malfoy geben, und der wird fantastisch sein, und ich werde längst vergessen sein", sagte Isaacs während der Live-Podcast-Aufnahme. Aus diesem Grund nutze der Brite, der zuletzt auch in der HBO-Serie "The White Lotus" zu sehen war, derzeit jede sich noch bietende Gelegenheit, über seine vergangenen "Harry Potter"-Rolle zu sprechen.

Gegenwärtig genieße er "jeden weiteren Applaus, den ich bekomme", so Isaacs wörtlich.

Wer spielt Harry Potter, Ron und Hermine?

Wer in der geplanten Max-Serie die Rolle des Vaters von Draco Malfoy übernehmen wird, steht gegenwärtig noch nicht fest. Max hatte zuletzt neben dem Casting von Lithgow noch Janet McTeer (Professor Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Professor Severus Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) und Paul Whitehouse (Argus Filch) als Darstellerinnen und Darsteller bekannt gegeben.

Wie der Malfoy-Darsteller stehen auch die jugendlichen Stars noch nicht fest, die Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger ihr Gesicht leihen sollen. Jason Isaacs zeigte sich indes während seines Podcast-Auftritts noch sicher, dass die neue Zauberer-Serie "brillant" werden wird. Dass seine Darstellung von Lucius Malfoy darüber in Vergessenheit gerät, sei für ihn "in Ordnung".