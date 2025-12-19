Vor Gericht: Sanitäterin soll Kollegen vergiftet haben – Verteidiger fordert Ende der U-Haft

Weil ein Schöffe gestorben ist, hat am Freitag der Prozess gegen eine Notfallsanitäterin neu begonnen. Der Auftakt war außergewöhnlich und emotional.
Im Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die Kollegen heimlich verschreibungspflichtige Medikamente in Getränke gemischt haben soll, hat der Verteidiger das Landgericht Heilbronn am Freitag scharf kritisiert. Die seit Jahresbeginn andauernde Untersuchungshaft der 25-Jährigen sei unverhältnismäßig und nicht gerechtfertigt.