Vor Gericht in Düsseldorf: Sieben IS-Terrorverdächtige auf Anklagebank

1 Sieben mutmaßliche SI-Terroristen stehen in Düsseldorf vor Gericht. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Sie sollen Juden und gemäßigte Muslime im Visier gehabt und verschiedene Anschläge diskutiert haben. Sieben mutmaßliche Terroristen des Islamischen Staats stehen nun in Düsseldorf vor Gericht.











Link kopiert



Sie sollen Pläne gegen Juden und gemäßigte Muslime geschmiedet haben: Ein Prozess gegen sieben mutmaßliche IS-Terroristen hat am Düsseldorfer Oberlandesgericht begonnen. Die Männer hätten den Überfall Russlands auf die Ukraine genutzt, um im Frühjahr 2022 aus Zentralasien über die Ukraine und Polen koordiniert nach Deutschland einzureisen, berichtete ein Vertreter der Bundesanwaltschaft. In Deutschland angekommen, hätten sie eine Terrorzelle des Islamischen Staates gegründet und Geld für inhaftierte IS-Terroristen in kurdischen Lagern gesammelt.