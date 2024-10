Vor Georgien-Wahl: Zehntausende demonstrieren in Tiflis für Europa

1 Beeindruckende Bilder aus Tiflis. Foto: dpa/Zurab Tsertsvadze

– Zehntausende Menschen haben in der Schwarzmeer-Republik Georgien gut eine Woche vor einer richtungsweisenden Parlamentswahl für eine Annäherung an die Europäische Union demonstriert. Unter dem Motto „Georgien wählt die Europäische Union“ versammelten sie sich an verschiedenen Plätzen in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) und zogen zu einer Abschlussveranstaltung Freiheitsplatz. Sie schwangen die Fahnen der EU und Georgiens und spielten die Europahymne. „Wir wollen in die EU, und unsere aktuelle Regierung hilft dabei nicht“, sagte eine Demonstrantin.Hinter der Veranstaltung stehen mehrere Nichtregierungsorganisationen. Auch Fahnen der Opposition waren zahlreich zu sehen. Die proeuropäische Präsidentin Salome Surabischwili war bei der Veranstaltung.