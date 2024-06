1 Polizei und Sicherheitsbehörden bereiten sich seit Wochen auf mögliche Angriffe bei der EM vor. Foto: dpa/Tom Weller

Seit Wochen wird vor der Gefahr islamistischer Anschläge bei der Fußball-EM gewarnt. Innenministerium und Verfassungsschutz halten die Gefahr für so hoch wie lange nicht.











Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) noch einmal vor der Gefahr islamistischer Anschläge gewarnt. „Die Anschlagsgefahr ist so hoch wie sie seit langem nicht gewesen ist“, sagte Strobl am Donnerstag in der öffentlichen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2023. Das zeige das Messerattentat in Mannheim, aber auch die vor Kurzem aufgedeckten Anschlagspläne von vier Jugendlichen. „Es fehlt mir nicht an Fantasie, dass es auch komplexere Anschlagsszenarien geben könnte, nicht zuletzt bei der kurz bevorstehenden Europameisterschaft“, sagte Strobl. „Der islamistische Terror ist und bleibt sehr gefährlich.“