Vor fünf Jahren starb Jan Hahn: Sein Tod berührt die Menschen weiter

Viele Jahre lang zählte Jan Hahn zu den beliebtesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Vor allem durch Morgenshows war er bekannt. Sein unerwarteter Tod mit nur 47 Jahren schockte vor fünf Jahren viele Menschen. Und sie haben den TV-Mann nicht vergessen.
Noch immer hinterlassen Menschen ihm Nachrichten, viele prominente Kollegen erinnern regelmäßig an ihn: Der viel zu frühe Tod des beliebten Moderators Jan Hahn (1973-2021) bewegt auch nach fünf Jahren noch. Am 4. Mai 2021 erlag der langjährige Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" einer Krebserkrankung. Er war gerade einmal 47 Jahre alt.