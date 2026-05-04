Vor fünf Jahren starb Jan Hahn: Sein Tod berührt die Menschen weiter

Viele Jahre lang zählte Jan Hahn zu den beliebtesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Vor allem durch Morgenshows war er bekannt. Sein unerwarteter Tod mit nur 47 Jahren schockte vor fünf Jahren viele Menschen. Und sie haben den TV-Mann nicht vergessen.

Noch immer hinterlassen Menschen ihm Nachrichten, viele prominente Kollegen erinnern regelmäßig an ihn: Der viel zu frühe Tod des beliebten Moderators Jan Hahn (1973-2021) bewegt auch nach fünf Jahren noch. Am 4. Mai 2021 erlag der langjährige Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" einer Krebserkrankung. Er war gerade einmal 47 Jahre alt.

Bewegende Statements von RTL und Sat.1 Die Nachricht von seinem Tod kam damals für die meisten völlig überraschend. Erst danach erfuhr die Öffentlichkeit von seinen ernsten gesundheitlichen Beschwerden. Sein Sender RTL gab am 6. Mai bekannt, dass der Moderator "nach kurzer schwerer Krebserkrankung" verstorben ist. Stephan Schmitter, damals Geschäftsführer RTL NEWS, sagte: "Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan." Der Moderator präsentierte seit 2017 "Guten Morgen Deutschland", zuvor prägte er von 2005 bis 2016 das "Sat.1-Frühstücksfernsehen".

Sein Ex-Sender teilte ebenfalls ein emotionales Statement: "Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn. Er hat uns viele Jahre im Sat.1-Frühstücksfernsehen besondere Momente geschenkt. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie. Wir werden dich nie vergessen, lieber Jan."

"Du fehlst so sehr"

Und auch seine zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Hahn durch so viele Morgenstunden mit seiner humorvollen und empathischen Art begleitet hat, haben den Moderator nicht vergessen. Auf seinem Instagram-Account, der noch mehr als 35.000 Follower verzeichnet, kommentieren immer wieder Menschen. "Denke manchmal an den tollen Mann. Er war einfach so sympathisch und lustig", heißt es dort etwa. Oder auch: "Ach Jan, Du fehlst so sehr." Auch sein Geburtstag am 22. September ist für viele Fans jedes Jahr ein Anlass, dem verstorbenen TV-Mann einige Worte zu widmen.

Viele seiner früheren Kolleginnen und Kollegen erinnern ebenfalls regelmäßig an Jan Hahn. Zum vierten Todestag im Jahr 2025 teilte etwa die Society-Expertin Vanessa Blumhagen (48) ein gemeinsames Foto und schrieb dazu von ihrem letzten Tag mit Jan Hahn, an dem sie zusammen in Köln frühstückten. Ein Treffen am Abend musste sie absagen, weil sie früher los musste. "Hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dass ich Dich sehe, ich hätte alles abgesagt." Dann betonte Blumhagen noch: "Ich kann, ich möchte nicht glauben, dass ich Dich in diesem Leben nicht mehr sehe, Deine Stimme und Dein Lachen nicht mehr hören werde."

Auch Mareile Höppner (48), die mit Jan Hahn eng befreundet war, teilte am 4. Mai 2025 auf ihrem Account gemeinsame Bilder und schrieb: "Jani, Du fehlst uns und wir alle, wir lassen die Lichter für dich nicht ausgehen. Niemals."

Er hinterließ drei Kinder

Besonders tragisch ist der Tod des gebürtigen Leipzigers auch, da er Vater von drei Kindern war. Seine jüngste Tochter kam erst 2019 zur Welt.