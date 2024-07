Vor Finale der Copa América: „Hätte nie passieren dürfen“ – Fan-Chaos sorgt für Gesprächsstoff

1 Ein Junge weint – vor dem Finale in Miami brach Chaos aus. Foto: dpa/Lynne Sladky

Vor dem Finale der Copa América wird es in Miami unübersichtlich. Fans durchbrechen Barrieren, einige müssen medizinisch behandelt werden. Das bereitet auch mit Blick auf die WM 2026 Sorgen.











Chaotische Zustände rund um das Finale der Copa América haben auch Sicherheitsbedenken mit Blick auf die Fußball-WM 2026 geweckt. Das Endspiel zwischen Argentinien und Kolumbien (1:0 nach Verlängerung) im Miami begann am Sonntagabend aufgrund von teilweise erschreckenden Zuschauerproblemen und Fans, die die Sicherheitsschleusen durchbrachen, mit mehr als einer Stunde Verspätung. Das Stadion in Miami Gardens ist in zwei Jahren auch Spielort bei der kommenden Weltmeisterschaft.