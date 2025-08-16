Vor erstem Spiel für Vancouver: Thomas Müller bedankt sich mit Lederhose für die Nummer 13

Thomas Müller darf beim kanadischen Verein Vancouver Whitecaps weiterhin mit einer 13 auf dem Trikot kicken. Dafür bedankte er sich mit einem bayerischen Geschenk bei seinem Teamkollegen, der ihm die Nummer überlassen hat.
Fußballstar Thomas Müller (35) wagt nach 25 Jahren beim FC Bayern München einen Neustart in der nordamerikanischen Major League Soccer beim kanadischen Verein Vancouver Whitecaps. Er darf mit seiner traditionsreichen Trikotnummer 13 aufspielen. Dafür bedankte er sich nun bei seinem Teamkollegen mit einem besonderen Geschenk.