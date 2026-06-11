Vor erstem deutschen Spiel: VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Markus Krauss spricht am Sonntag mit der Leonberger Pfarrerin Elisabeth Nitschke über Glauben und Sport. Danach wird das erste deutsche Spiel der Fußball-WM geschaut.
Wer sich etwas anders auf die Fußball-Weltmeisterschaft einstimmen will, ist am Sonntag, 14. Juni, 17.30 Uhr, bei der Evangelischen Kirchengemeinde Leonberg Nord richtig. In der Versöhnungskirche im Stadtteil Ramtel gibt es einen „fußballinspirierten Gottesdienst“, wie es heißt. Die Pfarrerin Elisabeth Nitschke erklärt, was es damit auf sich hat.