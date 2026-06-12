Vor erstem deutschen Spiel: VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Markus Krauss spricht am Sonntag mit der Leonberger Pfarrerin Elisabeth Nitschke über Glauben und Sport. Danach wird das erste deutsche Spiel der Fußball-WM geschaut.
Wer sich etwas anders auf die Fußball-Weltmeisterschaft einstimmen will, ist am Sonntag, 14. Juni, 17.30 Uhr, bei der evangelischen Kirchengemeinde Leonberg-Nord richtig. In der Versöhnungskirche im Stadtteil Ramtel gibt es einen „fußballinspirierten Gottesdienst“, wie es heißt. Die Pfarrerin Elisabeth Nitschke erklärt, was es damit auf sich hat.