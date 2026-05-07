Vor Erscheinen ihrer Memoiren: Hayden Panettiere macht Bisexualität öffentlich

Hayden Panettiere hat erstmals öffentlich über ihre Sexualität gesprochen: Kurz vor dem Erscheinen ihrer Memoiren machte die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko öffentlich, dass sie sich als bisexuell identifiziert.
Wenige Tage vor Erscheinen ihrer Memoiren "This Is Me: A Reckoning" am 19. Mai hat Hayden Panettiere (36) bekannt gegeben, dass sie sich als bisexuell identifiziert. In einem Interview mit "Us Weekly" sagte die Schauspielerin, die bereits als Kind Karriere in Hollywood machte, sie habe ihre Sexualität über viele Jahre hinweg nicht öffentlich thematisiert. Der Grund dafür sei ein Umfeld gewesen, in dem sie sich nicht ermutigt fühlte, sie selbst zu sein. "Niemand hat mich je dazu ermutigt, einfach ich selbst zu sein", erklärt Panettiere rückblickend.