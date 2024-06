Bienenschwarm lässt sich im Stadion nieder – Feuerwehr rückt an

Vor EM-Spiel gegen Ungarn in Stuttgart

3 Die Bienen hatten es sich an einer LED-Werbetafel gemütlich gemacht. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Die DFB-Elf trifft am Mittwoch in Stuttgart bei der Fußball-EM auf Ungarn. Am Tag davor bekam es die Stuttgarter Feuerwehr im Stadion mit einem Bienenschwarm zu tun.











Am Mittwoch tritt die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart im zweiten Gruppenspiel der Fußball-EM gegen Ungarn an (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Bereits einen Tag davor hatten Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr ihren großen Auftritt – sie wurden ins Stadion gerufen, um einen Bienenschwarm zu entfernen.