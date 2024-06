1 Vor dem EM-Eröffnungsspiel appelliert Trainer Nagelsmann an die Zuschauer. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalelf gegen Schottland bei der EM appelliert der Bundestrainer an die Zuschauer, „ganz besonders laut“ zu sein: „Peitscht uns nach vorne!“











Julian Nagelsmann verzichtet vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München auf wilde Motivationstricks. „Alles ganz normal: Wir aktivieren nach dem Frühstück, haben Mittagessen, noch eine kleine Aktivierung, danach Besprechungen“, berichtete der Bundestrainer am Donnerstag während der Pressekonferenz in der Allianz Arena. „Dann fahren wir ins Stadion und spielen ein ganz besonderes Spiel.“