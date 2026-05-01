Vor Duell mit dem MTV Stuttgart: Saisonaus im Abstiegskampf? Der TV Echterdingen bangt um seinen Top-Torjäger

Echterdingens Flon Ajvazi verpasst nicht nur den Abstiegskracher gegen den MTV Stuttgart, sondern womöglich auch den Endspurt. Im Kampf um den Klassenverbleib haben beide Rückenwind.
Vor dem Start der Rückrunde der Fußball-Landesliga sah es beim TV Echterdingen und dem MTV Stuttgart noch düster aus. Beide steckten tief im Tabellenkeller fest und taumelten dem Abstieg entgegen. Vor dem direkten Aufeinandertreffen an diesem Sonntag (15 Uhr) im Sportpark Goldäcker sieht es deutlich rosiger aus – dennoch gilt für beide Mannschaften: bloß nicht verlieren.