Vor DSDS-Finale: Dieter Bohlen schwärmt über Menowin Fröhlich

Menowin Fröhlich hat es tatsächlich geschafft und steht erneut im "DSDS"-Finale. Was Dieter Bohlen so an dem Rückkehrer schätzt, hat der Chefjuror in einem Interview verraten.
Am Samstagabend ging das "DSDS"-Halbfinale über die Bühne. Die verbliebenen fünf Gesangstalente werden am kommenden Samstag, 9. Mai, um 20:15 Uhr im großen Finale um den Sieg kämpfen (RTL, auch auf RTL+). Mit dabei: Menowin Fröhlich (38). "Ich bin zum zweiten Mal im Finale, ich freue mich übertrieben darüber", erklärte der "DSDS"-Wiederholungstäter dem Sender nach seinem Finaleinzug. "Vielleicht bin ich nächste Woche Superstar, das ist crazy."