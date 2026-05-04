Vor DSDS-Finale: Dieter Bohlen schwärmt über Menowin Fröhlich

Menowin Fröhlich hat es tatsächlich geschafft und steht erneut im "DSDS"-Finale. Was Dieter Bohlen so an dem Rückkehrer schätzt, hat der Chefjuror in einem Interview verraten.

Am Samstagabend ging das "DSDS"-Halbfinale über die Bühne. Die verbliebenen fünf Gesangstalente werden am kommenden Samstag, 9. Mai, um 20:15 Uhr im großen Finale um den Sieg kämpfen (RTL, auch auf RTL+). Mit dabei: Menowin Fröhlich (38). "Ich bin zum zweiten Mal im Finale, ich freue mich übertrieben darüber", erklärte der "DSDS"-Wiederholungstäter dem Sender nach seinem Finaleinzug. "Vielleicht bin ich nächste Woche Superstar, das ist crazy."

2010 verlor Fröhlich im Finale der Musik-Castingshow. Vor 16 Jahren sei er mit "einem verbissenen Charakter" in die letzte Show eingezogen. "Das ist jetzt gar nicht der Fall, ich gehe hierher, habe Spaß an der Musik und habe Spaß daran, mit meinen Coaches zusammenzuarbeiten." Einen besonderen Fan hat Fröhlich in der Jury.

Dieter Bohlen: "Stimme ist viel fetter geworden"

"Er ist immer dünner geworden, aber seine Stimme immer fetter", sagte Dieter Bohlen (72) im RTL-Interview nach dem Halbfinale über den Rückkehrer, den er beim Comeback als "viel besser" einschätzt. Für das Jury-Urgestein bringe der Sänger einfach das Gesamtpaket mit und habe einen Wiedererkennungswert. "Wie er sich bewegt, wie er diese Songs lebt auf der Bühne, wie er tanzt, das sieht nicht aus wie so eine Springmaus, der die irgendwas beigebracht haben", sagte Bohlen. "Er bringt das so locker flockig rüber. Das ist nur meine Meinung, aber mich haut das jedes Mal um."

Dass sich Fröhlich auch mal ältere Songtitel, die viele gar nicht mehr kennen, für seine Auftritte ausgesucht habe, schätzt Bohlen ebenfalls an dem Sänger. "Er macht das einfach wirklich sensationell geil." Im Finale werde der Finalist "alles nochmal reinpacken, was er drauf hat", ist sich Bohlen sicher. "Ich glaube, es wird ein super Finale. Ich freue mich total drauf. Das Einzige, was ich traurig finde, dann sehe ich Menowin nicht mehr."

Die 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird seit Anfang April ausgestrahlt und endet am kommenden Samstag. Neben Chefjuror Dieter Bohlen sind auch Ballermann-Sängerin Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47) Teil der Jury.