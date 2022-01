1 Joan Cañellas ist positiv auf das Coronavirus getestet worden (Archivbild). Foto: imago images/Bildbyran/PETTER ARVIDSON

Der deutschen Handball-Mannschaft fehlen derzeit zwölf Spieler aufgrund positiver Coronatests. Kurz vor dem ersten Hauptrunden-Spiel sind auch positive Fälle beim Gegner Spanien bekannt geworden.















Bratislava - Wenige Stunden vor dem ersten Hauptrunden-Spiel gegen Deutschland sind auch zwei Spieler der spanischen Handball-Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet worden.

Demnach fallen der ehemalige Bundesliga-Profi Joan Cañellas sowie Rückraumspieler Ian Tarrafeta für die EM-Partie am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava aus, wie der spanische Verband am Donnerstagmittag mitteilte. Beide Spieler seien sofort in ihren Zimmern isoliert worden, ihnen gehe es gesundheitlich gut. Der deutschen Mannschaft fehlen derzeit zwölf Spieler aufgrund positiver Corona-Tests.