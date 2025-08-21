Vor Derby der Fußball-Landesliga: „Ich war schon immer forsch und mit eigener Meinung“

Marvin Kuhn, Kapitän des TV Echterdingen, über sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause, Saisonziele und das Spiel am Samstag gegen den TSV Bernhausen.
Im Pokalwettbewerb hat der TV Echterdingen vor vier Wochen die Erstrundenpartie gegen seinen Nachbarn TSV Bernhausen mit 2:4 verloren. An diesem Samstag, 18 Uhr, kommt es nun an selber Stätte zum schnellen Wiedersehen, diesmal am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga. Auf Gastgeber-Seite inzwischen wieder dabei: der Kapitän Marvin Kuhn, der nach fast einjähriger Verletzungspause gerade erst sein Pflichtspiel-Comeback gegeben hat. In unserem Interview sagt der 35-Jährige, warum er es auf die älteren Kickertage noch einmal wissen will, und was er von seiner Mannschaft erwartet.