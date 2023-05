1 Das zweite Schuljahr unter Corona-Vorzeichen geht zu Ende. Für manche Jugendliche ist in fünf Wochen das Thema Schule Geschichte. Foto: dpa

In knapp fünf Wochen bekommen die Schüler in Baden-Württemberg ihr Zeugnis, das zweite in der Pandemie. Wie kamen die Zensuren zustande? Wir erklären die Regelungen dieses Corona-Schuljahres.









Stuttgart - Für die 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg geht in knapp fünf Wochen das Schuljahr zu Ende – für viele schon das zweite, das sie unter Pandemiebedingungen hinter sich gebracht haben. Monatelang mussten die Kinder und Jugendliche überwiegend daheim lernen. Nach den Pfingstferien sind die Schüler in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt – und viele von ihnen müssen jetzt noch ordentlich büffeln für den Endspurt bis zum Tag der Zeugnisausgabe am 29. Juli 2021. Für die Notenfindung hat das Kultusministerium die Coronalage berücksichtigt: Ein Überblick.