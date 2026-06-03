Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft hat der neuseeländische Verteidiger Tim Payne einen kuriosen Rekord aufgestellt: Binnen weniger Tage wuchs sein Instagram-Account von 4.000 auf über vier Millionen Follower an.

Noch hat die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nicht begonnen, doch einer ihrer großen Namen steht bereits fest - und er gehört keinem Weltstar. Tim Payne, 32 Jahre alt und Rechtsverteidiger im neuseeländischen Nationalteam sowie beim neuseeländischen Klub Wellington Phoenix, ist innerhalb weniger Tage vom nahezu unbekannten Profi zur viralen Internetfigur geworden. Sein Instagram-Konto wuchs von rund 4.000 auf inzwischen über 4,7 Millionen Follower (Stand: 3. Juni 2026).

Influencer suchte den unbekanntesten Spieler Verantwortlich ist der argentinische Social-Media-Star Valen Scarsini, im Netz als "El Scarso" bekannt. Er hatte sämtliche WM-Teilnehmer durchforstet, um den unbekanntesten Spieler des Turniers zu finden. Mit gerade einmal rund 4.000 Followern hatte Payne tatsächlich eine der kleinsten Anhängerschaften aller WM-Fahrer. Scarsini rief seine Community daraufhin auf, Paynes Beiträge mit Likes und Kommentaren zu fluten. Aus der augenzwinkernden Aktion entwickelte sich eine Eigendynamik, die ihm in kurzer Zeit Millionen Follower einbrachte. Mittlerweile ist er der meistgefolgte Fußball-Account Neuseelands. Der offizielle Kanal der Nationalmannschaft, auch All Whites genannt, hat etwa nur rund 110.000 Follower.

Inzwischen hat der Hype sich ausgebreitet und es wimmelt nur so von Memes, Fan-Edits und eigens komponierten Songs sowie von Tausenden Kommentaren, die Payne zum besten Spieler der WM erklärten. Unter dem Motto "No Payne, No Gain" versuchten Anhänger sogar, die Fast-Food-Kette Tim Hortons zu überreden, einen Standort in Vancouver für die Dauer des Turniers in "Tim Payne's" umzubenennen.

Wer ist Tim Payne eigentlich?

Tim Payne selbst kann sein Internet-Phänomen noch gar nicht glauben. In einer Videobotschaft aus Neuseelands WM-Vorbereitungscamp in Florida bedankte er sich beim Auslöser des Trubels. "Außerdem möchte ich betonen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser WM vertreten zu dürfen und ich weiß die Liebe zu schätzen, die mich von überall auf der Welt erreicht", erklärte er zudem. Neuseeland bestreitet bei der WM 2026 seine erste Endrunde seit 2010 und trifft in der Gruppe G auf den Iran, Ägypten und Belgien.

Aber wer ist Tim Payne denn jetzt tatsächlich? Hinter der plötzlichen Berühmtheit steht ein erfahrener Profi. Payne durchlief die Jugend von Auckland City, spielte für Neuseeland bei der U-17-WM und wechselte als Teenager nach England zu den Blackburn Rovers. Seit 2019 spielt er bei Wellington Phoenix, bei den All Whites kommt er inzwischen auf über 50 Länderspiele. Privat hält sich der Verteidiger bedeckt: Er ist mit dem Model Michelle Peters verheiratet, das Paar wurde vor Kurzem zum ersten Mal Eltern.