Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft hat der neuseeländische Verteidiger Tim Payne einen kuriosen Rekord aufgestellt: Binnen weniger Tage wuchs sein Instagram-Account von 4.000 auf über vier Millionen Follower an.
Noch hat die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nicht begonnen, doch einer ihrer großen Namen steht bereits fest - und er gehört keinem Weltstar. Tim Payne, 32 Jahre alt und Rechtsverteidiger im neuseeländischen Nationalteam sowie beim neuseeländischen Klub Wellington Phoenix, ist innerhalb weniger Tage vom nahezu unbekannten Profi zur viralen Internetfigur geworden. Sein Instagram-Konto wuchs von rund 4.000 auf inzwischen über 4,7 Millionen Follower (Stand: 3. Juni 2026).