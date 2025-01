Vor der Wahl im Kreis Göppingen: Spannung: Wer wird neuer Landrat?

1 Landrat Edgar Wolff tritt nach zwei Amtsperioden nicht mehr an – doch wer wird sein Nachfolger? Die Bewerbungsfrist läuft am Montag, 13. Januar 2025, ab. Foto: Markus Sontheimer

Wer löst Edgar Wolff als Landrat in Göppingen ab? In wenigen Tagen endet die Bewerbungsfrist und kurz darauf werden die Kandidaten für den Posten bekanntgegeben.











Es war knapp, sehr knapp. Als der damalige Ebersbacher Bürgermeister und Freie-Wähler-Kreisrat Edgar Wolff am 3. April 2009 gegen zwei weitere Kandidaten antrat, um Landrat im Kreis Göppingen zu werden, gab es erst mal ein Patt. Also musste ein zweiter Wahlgang her. Nur Wolff und sein Bad Ditzenbacher Amtskollege Gerhard Ueding warfen erneut ihren Hut in den Ring – und wieder stand es unentschieden. Würde am Ende das Los entscheiden? Nein, denn mit der denkbar knappsten Mehrheit setzte sich im dritten Wahlgang das Lager aus Freien Wählern, SPD und Grünen durch, 33 zu 31 Stimmen für Wolff, CDU-Kandidat Ueding hatte das Nachsehen. Acht Jahre später wurde Wolff fraktionsübergreifend mit 62 von 63 Stimmen wiedergewählt, doch jetzt ist Schluss: Der gebürtige Deizisauer wird im April 66 Jahre alt sein, und dann ist Schluss mit dem Landrats-Job.