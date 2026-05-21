Vor der Uraufführung nächstes Jahr: Kontroverse um Oper „Atatürk“ an der Staatsoper Stuttgart

Eine Kurdische Aktivistin spricht von einer Zuspitzung in den sozialen Medien. Die Staatsoper weist Vorwürfe mangelhafter Kommunikation zurück. Der Staatsschutz ist informiert.
Noch bevor die Oper „Atatürk – Die Legende von Mustafa Kemal“ im Mai kommenden Jahres an der Stuttgarter Staatsoper zur Uraufführung kommt, sorgt das Projekt für kontroverse Debatten und scharfe Reaktionen in sozialen Medien. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, wie die historische Figur Mustafa Kemal Atatürk in der geplanten kulturellen Produktion dargestellt werden soll. Während die Oper auf eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Staatsgründer verweist, äußern Kritiker aus dem politischen und aktivistischen Umfeld Sorgen über mögliche Gewalt und Verfolgung im Vorfeld.