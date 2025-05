Vor der Schauspielkarriere: Elizabeth Banks arbeitete früher als Zimmermädchen

Elizabeth Banks (51) ist heute längst in Hollywood etabliert, doch der Weg dorthin war alles andere als glamourös. Bevor die Schauspielerin in Filmen wie "Die Tribute von Panem" oder "Pitch Perfect" zu sehen war, musste sie sich mit verschiedenen Jobs über Wasser halten. In der "Kelly Clarkson Show" sprach Banks nun laut dem "People"-Magazin offen über diese Zeit und verriet Details aus ihrer Vergangenheit als Zimmermädchen.

"Ich fing wirklich früh an zu arbeiten. Ich habe schon alles gemacht", erzählte sie Moderatorin Kelly Clarkson (43). Zehn Jahre lang arbeitete Banks demnach als Kellnerin, außerdem war sie Zimmermädchen in einem Bed-and-Breakfast.

Elizabeth Banks putze Toiletten

Als Clarkson scherzhaft nachfragte, ob sie etwa in einem Schloss gearbeitet habe, da das Wort "Zimmermädchen" so vornehm klinge, brachte Banks die Sache auf den Punkt: Sie putzte Toiletten. Bei dieser Tätigkeit sah die 51-Jährige so einiges, was andere Hotelgäste in den Zimmern hinterließen - und hat einen deutlichen Appell an Hotelgäste.

"Bitte spült nichts anderes als Toilettenpapier herunter", bat Banks die Zuschauerinnen und Zuschauer eindringlich. "Die Anzahl an Kondomen und Tampons, die ich als 17-Jährige aus Toiletten herausholen musste, war beträchtlich."

Harte Arbeit als Lebenserfahrung

Die schwierigen Jobs ihrer Jugend sieht Banks inzwischen dennoch als wertvolle Erfahrung. "Kelly, ich kann überall hin gehen", erklärte sie der Moderatorin. "Das ist kein glamouröses Leben. Man kommt an viele verrückte Orte und ich denke mir jedes Mal: 'Ich habe Schlimmeres erlebt.'"

Heute ist Elizabeth Banks eine vielseitige Künstlerin: Sie steht nicht nur vor der Kamera, sondern führt auch Regie und produziert Filme. Nach einer Schauspielausbildung, Rollen in Theaterstücken und ersten Nebenrollen in Serien feierte sie 2003 ihren Durchbruch mit dem Film "Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg".

Ihr Auftritt in der "Kelly Clarkson Show" fand passend zur Premiere ihrer neuen Prime-Video-Serie "The Better Sister" statt, in der sie neben Jessica Biel (43) zu sehen ist.