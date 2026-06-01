Vor der Premiere in der Jungen Oper: Wie sind die Jungen drauf? Ein Stück übers „Klarkommen“

In der Jungen Oper im Nord (JOiN) erarbeitet die Kompanie Backsteinhaus Produktion mit jungen Erwachsenen einen Abend über die Ängste der jungen Generation. Ein Probenbesuch.
Jacken, Shirts, Flaschen, Snacks. Es ist der Endspurt vor der Premiere, und auf der Probebühne der Jungen Oper im Nord (JOiN) herrscht buntes Chaos. Zwölf junge Erwachsene verbringen hier die Pausen zwischen den Proben, lebhaft geht es zu, und wer hereinschaut und nach der Frau fragt, bei der die Fäden zusammenlaufen, erhält sofort Hilfe. Wobei Nicki Liszta in diesem Fall nicht inszeniert, sondern eher koordiniert, denn „Klarkommen“ ist kein fertiges Stück, sondern eine Stückentwicklung, die erst während der Proben aus Ideen und Impulsen der Teilnehmenden entsteht.