1 Einer wird gewinnen: VfB-Präsidentschaftskandidaten Vogt, Riethmüller (re.) Foto: Baumann/H.-J. Britsch

Seit Jahren kommt der VfB Stuttgart nicht mehr zur Ruhe. Die neue Clubführung soll das ändern. Ein frommer Wunsch zu Weihnachten.









Stuttgart - Es war im September dieses Jahres: Vor der Zweitliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Greuther Fürth baten die Modebeflissenen unter den Partnerinnen der VfB-Aufsichtsräte und -Vorstände zur Anprobe in die Präsidenten-Loge. Zum Tragen kamen schicke Poloshirts und edle Jäckchen aus der VfB-limited-Kollektion für die Frau an seiner Seite – mit eingewirkten VfB-Wappen oder -slogans als Liebesbeweis. Die Damen hatten in einem Workshop am Design mitgearbeitet.