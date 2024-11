Vor der Neuwahl: Der Bundestag muss schnell in den Arbeitsmodus zurück

1 Zwei Kontrahenten, die jetzt – zumindest übergangsweise – auch zusammenarbeiten sollten: Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU). Foto: dpa/Michael Kappeler

Der Wahltermin steht. Jetzt müssen die Parteien zeigen, dass sie in der Lage sind noch einige wichtige Gesetze zu beschließen – zum Wohl des Landes und der Menschen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.











Abgeordneter ist ein Job – und auch ein Handwerk. So wie der Tischler aus Holz Möbelstücke macht, so erarbeiten und verändern Abgeordnete Gesetze. Solange der Bundestag noch nicht aufgelöst ist, müssen die Parlamentarier dieser Aufgabe auch nachkommen. Wahlkampf ist ein wichtiger Teil der Demokratie. Dennoch muss ein Parlament – auch in einer polarisierten Situation – immer auch eine Werkstatt sein, in der etwas Produktives für die Menschen im Land geleistet wird.