Vor der Landtagswahl: Wechsel an der Spitze der Grünen Jugend

1 Theresa Fidušek und Jaron Immer wollen sich als Landessprecher der Grünen Jugend zur Wahl stellen. Foto: Grüne Jugend/Die Grünen

Die Grüne Jugend im Land galt immer als konservativer als ihr bundespolitisches Pendant. Jetzt steht ein Wechsel an. Ändert sich dadurch etwas?











Bei der Grünen Jugend im Land steht ein Wechsel an. Die beiden bisherigen Landessprecher Tamara Stoll und Tim Bühler sollen bei der Landesmitgliederversammlung am Wochenende abgelöst werden. Für die Nachfolge stellen sich Theresa Fidušek (23) und Jaron Immer (20) zur Wahl. Gegenkandidaten sind bisher nicht angekündigt. Damit steht der Landesvorstand der Grünen Jugend vor einer Verjüngung.