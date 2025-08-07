Vor der Landtagswahl: Was noch von Grün-Schwarz zu erwarten ist

Nach der Sommerpause rückt der Wahlkampf gefährlich nahe. Was von Grün-Schwarz noch zu erwarten ist? Wenig Streit, wenn die Regierenden klug sind, meint unsere Autorin Annika Grah.
Sie haben es wieder geschafft: Kurz vor der Parlamentspause haben Grüne und CDU in einem Verhandlungsmarathon noch flugs das Polizeigesetz mit dem Einsatz der umstrittenen Software Palantir durchs Kabinett gebracht, bevor das Thema in der Trägheit der Sommermonate verödet. Der Einigung gingen Wochen des mehr oder weniger offen ausgetragenen Streits voraus. Es gehört schon fast zur Tradition von Grün-Schwarz, vor einer längeren Unterbrechung – begleitet von reichlich Säbelrasseln und viel Politrhetorik – noch drängende und manchmal auch seit Monaten anstehende Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen. Im vergangenen Jahr war es das Schulgesetz mit dem Umstieg auf G9 und vor Weihnachten das lange verhandelte Landesmobilitätsgesetz.