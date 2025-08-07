Vor der Landtagswahl: Was noch von Grün-Schwarz zu erwarten ist

Nach der Sommerpause rückt der Wahlkampf gefährlich nahe. Was von Grün-Schwarz noch zu erwarten ist? Wenig Streit, wenn die Regierenden klug sind, meint unsere Autorin Annika Grah.

Sie haben es wieder geschafft: Kurz vor der Parlamentspause haben Grüne und CDU in einem Verhandlungsmarathon noch flugs das Polizeigesetz mit dem Einsatz der umstrittenen Software Palantir durchs Kabinett gebracht, bevor das Thema in der Trägheit der Sommermonate verödet. Der Einigung gingen Wochen des mehr oder weniger offen ausgetragenen Streits voraus. Es gehört schon fast zur Tradition von Grün-Schwarz, vor einer längeren Unterbrechung – begleitet von reichlich Säbelrasseln und viel Politrhetorik – noch drängende und manchmal auch seit Monaten anstehende Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen. Im vergangenen Jahr war es das Schulgesetz mit dem Umstieg auf G9 und vor Weihnachten das lange verhandelte Landesmobilitätsgesetz.

Mit Argusaugen werden die Regierungsmitglieder in der landespolitischen Blase beobachtet. Kracht es diesmal richtig? Dabei ist den meisten klar: Es knirscht inzwischen gewaltig zwischen Grünen und CDU, aber einen ernsthaften Krach wird niemand herausfordern. Auf den Kurs hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beide Koalitionspartner längst eingenordet und den hält er – auch wenn sich seine Amtszeit dem Ende zuneigt.

Kretschmann weiß, dass sich offener Streit nicht auszahlt

Das ist nicht erst der Fall, seitdem die Ampel-Koalition den Regierenden vor Augen geführt hat, dass politischer Streit von Wählerinnen und Wählern nicht goutiert wird. Kretschmann warnte die Ampel-Partner mehrfach vor öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten, nannte sie gar unprofessionell. Der Ministerpräsident wusste, wovon er sprach: 2021 beobachtete er, wie seine Rivalin bei der bis dato letzten Landtagswahl, die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, mitten in der Coronakrise den Fehler beging, auf Konfrontationskurs zu gehen. Der Ausgang ist bekannt: Kretschmann fuhr für die Grünen das Spitzenergebnis von 33 Prozent ein – die CDU landete bei mageren 24 Prozent. Der Ministerpräsident ist erfahren genug, um zu wissen, dass das Pendel auch in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen kann.

Doch was der Grüne im Südwesten praktiziert, ist nicht minder gefährlich. Das monatelange Ringen um Kompromisse wirkt lähmend – und oft, so schien es in der jüngsten Vergangenheit, wurde der Kompromiss zu Gunsten der CDU geschlossen. Ob sich das nach der Sommerpause so fortsetzen wird? Die Grünen haben zumindest noch ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, das vor allem der linken Seite wichtig ist: das Gleichbehandlungsgesetz, das von manchen als zahnloser Tiger, von anderen als Bürokratiemonster gewertet wird. Und sollte die Lage in den Kommunen sich weiter zuspitzen, könnte auch eine Diskussion über einen Nachtragshaushalt in Gang kommen. Genug Reibungsfläche also für Grüne und CDU.

Die Grünen haben noch Themen offen

Bislang hat sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel mit offener Kritik am grünen Koalitionspartner eher zurückgehalten und Fachpolitiker vorgeschickt, wenn es um inhaltliche Auseinandersetzungen ging. Auch die Grünen setzten bislang eher auf inhaltliche Debatten denn auf persönliche Angriffe. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hält sich aus landespolitischen Streitereien ohnehin bislang wohlweislich raus.

Ob beide Seiten das durchhalten werden, wenn die Landtagswahl nun Monat für Monat näher rückt? Immerhin lassen die aktuellen Umfragen die Möglichkeit offen, dass die bisherigen Regierungspartner es auch nach der Landtagswahl miteinander zu tun haben werden. Gleichzeitig werden Wählerinnen und Wähler zu Recht auch eine Abgrenzung erwarten vor der Landtagswahl. Die Kunst wird sein, sich so voneinander abzuheben, dass die Wählerinnen und Wähler nicht zu Alternativen greifen.