Vor der Landtagswahl: FDP-Chef sieht AfD als Hauptgegner

Der FDP-Landeschef schließt nur Koalitionen mit den extremen Rändern aus, wenn seine Partei überhaupt in den Landtag einzieht. Selbst mit den Grünen ginge er zusammen. Allerdings
FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke will sich fünf Monate vor der Landtagswahl noch nicht auf einen potenziellen Koalitionspartner festlegen. „Die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen haben wir mit der Union“, sagte Rülke am Donnerstag bei der Vorstellung des FDP-Wahlprogramms in Stuttgart. Am Samstag sollen die Delegierten auf einem kleinen Parteitag, dem Landeshauptausschuss, festlegen, mit welchen Ideen die Liberalen in den Wahlkampf ziehen.