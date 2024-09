Vor der Joker 2-Premiere am Abend: Lady Gaga begeistert in Venedig

1 Lady Gaga und Joaquin Phoenix beim "Joker: Folie A Deux"-Fotocall in Venedig. Foto: imago images/ABACAPRESS/Piovanotto Marco

Lady Gaga begeistert beim Filmfestival in Venedig am Nachmittag mit einem besonders eleganten Auftritt. Die Sängerin und Schauspielerin präsentiert am Lido ihren neuesten Film, die Superhelden-Fortsetzung "Joker 2".











Am Mittwochabend steigt bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig die große Gala-Premiere von "Joker: Folie à Deux", der sehnlichst erwarteten Fortsetzung zum Welthit "Joker" aus dem Jahr 2019. Schon bei der Pressekonferenz und einem Fototermin am Nachmittag zog Musikerin und Schauspielerin Lady Gaga (38) am Lido alle Blicke auf sich.