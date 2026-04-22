Vor der Insel Poel: Wieder Helfer am liegenden Wal – weiterer Plan unklar

Helfer auf SUP-Board, weiße Tücher und ein Spülbagger: Die Helfer am gestrandeten Buckelwals vor Poel haben die Arbeit wieder aufgenommen. Was heute passieren soll, war aber unklar.
Am Vormittag hat es erneut Aktivitäten am gestrandeten Buckelwal in der Bucht vor der kleinen Ostsee-Insel Poel gegeben. Ein Helfer näherte sich dem tonnenschweren Tier auf einem SUP-Board und bedeckte es mit weißen Tüchern. Zudem ist der Spülbagger wieder im Einsatz. Welche weiteren Schritte das Team der privaten Rettungsinitiative plant, blieb zunächst unklar.