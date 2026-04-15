Vor der Hauptversammlung: Umwelt- und Aktionärsverband kritisieren Mercedes-Dividende

Gewinneinbruch, Absatzrückgang, Sparprogramm - und trotzdem eine ordentliche Dividende? Ein Umwelt- und ein Aktionärsverband kritisieren die Höhe der Mercedes-Dividende. Was sie stattdessen fordern.
Stuttgart - Vor der Hauptversammlung von Mercedes-Benz am Donnerstag haben der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre die Dividende des Autobauers als zu hoch kritisiert. Die gemeinsame Mitteilung lag der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.